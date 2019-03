Jesús Bastante: "El papa no sintonizaría con la derecha española, es de izquierdas"

DESTACA QUE SE HA ACABADO LA ERA ROUCO EN ESPAÑA

El periodista experto en religión, Jesús Bastante, ha analizado cuáles son los principales objetivos de la iglesia en 2015 y el papel que desempeña el papa Francisco. Al respecto, Bastante ha dicho que "el papa visitará España este año, probablemente el 28 de marzo porque Roma quiere que su visita no coincida con ninguna cita electoral, no quiere que se le politice". El periodista ha añadido que, por primera vez, "este papa no sintonizaría de forma natural con los postulados de la derecha política española, es de izquierdas, aunque se supone que los papas no tienen ideología".