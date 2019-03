El IVA trae de cabeza a los autónomos

Este 30 de enero estaba marcado como el día en el que los autónomos debían entregar la declaración del IVA. Es la primera vez que Hacienda obligaba a hacerlo por Internet, lo que se ha convertido en todo un caos por culpa de constantes errores informáticos.

Incluso algunos trabajadores que hasta ahora habían utilizado la plataforma electrónica han visto imposible hacer la declaración. Es el caso de Esther Pardo, que afirma que siente "impotencia e indignación": "Nos están tomando el pelo, se creen que todos somos muy listos o que somos tontos de remate y que vamos a pagar lo que nos digan".

Para facilitar la gestión, la Agencia Tributaria creó el 'Pin 24 horas', que identifica sin necesidad de firma electrónica, pero tampoco ha funcionado. Es lo que le ha pasado a Javier Esquide: "Por más que lo solicitaba, no me llegaba y al final he tenido que recurrir a una asociación". De hecho, las asociaciones han calculado que la mitad de los tres millones de autónomos que hay en España no se manejan con la informática. Los más beneficiados, los gestores, que reconocen que ha aumentado mucho su trabajo.

Aún así la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) calcula que 30.000 autónomos no presentarán la declaración este año, lo que arriesga a éstos a multas de hasta 1.500 euros.