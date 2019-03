Un informe de Hacienda señala que la esposa de Bárcenas no sabía nada

"Si mañana mi marido me da un documento y me dice 'por favor, firma aquí que es para unas cosas', lo voy a hacer", dijo la esposa de Bárcenas. Rosalía confiaba en su marido. "Y, ¿usted lo firma sin leerlo?", le preguntó Ruz. "Sí", finaliza Rosalía. Es lo que sugiere la Agencia Tributaria en su informe remitido al juez Ruz, que Rosalía no sabía nada. Y que sea sólo su marido, Luis Bárcenas, es el responsable de haber defraudado a Hacienda 11,5 millones de euros en 10 años, aunque las declaraciones fueran de los dos.

Sobre este tema ha hablado Óscar López, periodista de 'Voz Populi': "En un anexo se abre la puerta a que Rosalía Iglesias, que también está imputada en el caso Gürtel, pueda alegar ignorancia de no saber sobre sus declaraciones conjuntas, y decir que esas declaraciones conjuntas eran cosas de su marido". Según el informe de Hacienda, para hacer responsable del fraude a los dos miembros del matrimonio, habría que demostrar "sin ningún margen de dudas" que los dos sabían que estaban cometiendo un delito.

"Yo no soy tonta ni muchísimo menos, pero en mi casa tenemos una distribución de papeles". Y Bárcenas siempre declaró que su mujer no estaba al corriente de las declaraciones a Hacienda: "Exclusivamente firmaba los documentos y ya está". Rosalía Iglesias podría librarse de la cárcel por estos delitos, pero no de su responsabilidad civil.

Aún sin saber que estaba cometiendo un delito, porque el informe de la agencia dice: "Quienes se beneficiaron de la mencionada defraudación(...) aún habiéndolo hecho de buena fe, están obligados a reparar el daño ocasionado a la Hacienda Pública". Pero no se acaban aquí los problemas para Rosalía, ya que hizo en solitario una declaración de la renta en el año 2006 en la que presuntamente también defraudó a Hacienda. Esta vez ella sola.