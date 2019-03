El hambre amenaza a los más pequeños durante las vacaciones de verano

Cómer o no comer dignamente en verano, esta es la cuestión. Para el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González no es necesario abrir los comedores estivales porque, según ha dicho, "no hay un problema de desnutrición".



Así se expresaba en la Asamblea de Madrid y razón no le falta. Si se busca en el término en el diccionario se puede leer que la palabra "hace referencia a un estado patológico ocasionado por la falta de ingestión o absorción de nutrientes".



Según las ONG españolas, para definir lo que sufren muchos niños en nuestro país, se debe cambiar el prefijo y hablar de malnutrición: "estado que aparece como resultado de una dieta desequilibrada, en la cual hay nutrientes que faltan (...) o cuya ingesta se da en la proporción errónea.



El ministerio de Sanidad ha anunciado que repartirá 17 millones de euros entre las distintas Comunidades Autónomas para que adopten medidas urgentes contra la pobreza infantil.



Mientras, miles de niños en España dependen de la caridad, una caridad gestionada por las distintas Organizaciones no gubernamentales, desde Unicef, Marta Arias, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia, destaca que "hay testimonios de profesores que advierten de los riesgos".



En este sentido, Alba Otero, portavoz de EDUCO declara que "más de 500.000 niños no van a recibir durante el verano una beca comedor. En el curso escolar se les ayuda, pero ahora no".



Alberto Herrera se ha desplazado hasta 'El Pato Amarillo' para conocer de primera mano cómo trabajan aquellas persona que trabajan con los más necesitados.