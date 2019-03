El Gobierno amenaza con sancionar a los peajes que funcionen sin personal

SE SANCIONARÁ A LAS EMPRESAS QUE NO TENGAN TRABAJADORES EN PEAJES

Muchos usuarios se meten por error en autopistas de peaje, o simplemente la tarjeta de crédito no les funciona a la hora de pagar, y no disponen de metálico. Los usuarios se encuentran con que no hay trabajadores. No saben que hacer, a quién preguntar. Lo único que se encuentran son máquinas, no personas. El Gobierno amenza con sancionar a aquellas empresas que no dispongan de al menos un trabajador en sus peajes.