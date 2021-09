Juan Tomás Vázquez, geólogo marino, ha explicado en Más Vale Tarde cuál puede ser el efecto de lava en la fauna marina una vez alcance el mar. "Al enfriarse, la lava se va a fracturar, liberándose gases que irán a la atmósfera y, en parte, se quedarán disueltos en la masa de agua, produciéndose así una pérdida del PH de este agua", ha explicado el científico.

A causa de esta pérdida del PH, podrían fallecer numerosas especies. Sin embargo, el geólogo recuerda: "Intentarán alejarse de la zona de peligro, los animales no son tontos". Las más afectadas serán las especies que viven sobre el fondo, que no son móviles y que, por tanto, no podrán huir. El geólogo da las claves en el vídeo principal de esta noticia.