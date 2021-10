Fuentes del Ejecutivo han avanzado a laSexta algunos detalles sobre la polémica medida por la que se impondrán peajes en las autovías españolas. Ocurrirá, según avanzó el Gobierno, a partir de 2024, pero, ¿cuánto costará?

Actualmente se baraja cobrar un céntimo por cada kilómetro, como mínimo. Eso es lo que han explicado fuentes del Gobierno a laSexta. Con estas cifras, hacer un viaje de Madrid a Valencia costaría 3,5 euros extra por trayecto. Desde la capital a Cádiz ascendería a 6,4 euros, lo mismo que de Madrid a Barcelona.

Los detalles sobre esta medida no se sabrán con exactitud hasta finales de año, sin embargo, el anuncio del Gobierno ha avivado la polémica entre los propios socios del Ejecutivo.

Unidas Podemos ha reiterado que no existe un acuerdo en el seno de la coalición sobre la implantación de este sistema de peajes: "No hay acuerdo sobre esto y, por lo tanto, no va a pasar", ha enfatizado el portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Pablo Echenique, respeto a la implantación de peajes en autovías del Estado.

Echenique ya dejó claro en declaraciones anteriores que su formación no apoyará ningún sistema de peaje que implique el pago de uso a las clases trabajadoras. "O se mantienen gratuitas, o se exime del pago a rentas bajas y medias, a transportistas y otros profesionales", lanzó en redes sociales para calificar incluso de "globo sonda" la posibilidad de aplicar un sistema de pago por el uso de estas infraestructuras de cara a 2024.