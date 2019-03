Emilio Carreño: "El terremoto se produce en una de las zonas más estables del país"

SE HAN REGISTRADO 55 RÉPLICAS DEL TERREMOTO DE ALBACETE

El director general de la Red Sísmica Nacional, Emilio Carreño, ha explicado en 'Más Vale Tarde' que "no ha habido más replicas". No obstante ha insistido en que "al menos tres de las 55 réplicas han sido sentidas por los habitantes". Asimisimo, ha explicado que "el terremoto fue de magnitud grande y a no mucha profundidad".