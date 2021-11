El virólogo Luis Enjuanes ha protagonizado unas polémicas declaraciones al decir que la Seguridad Social española no debería de hacerse cargo de los tratamientos de infección por COVID-19 de las personas que no han querido vacunarse contra el coronavirus, al considerar que "no colaboran con la sociedad". En Más Vale Tarde, la periodista Elisa Beni ha respondido a estas palabras.

"Con todo mi respeto, los científicos saben poco de leyes y derechos fundamentales. Eso no se puede hacer, igual que no se puede dejar de atender a quien tiene cáncer de pulmón porque ha fumado o a quien tiene un problema de salud y es gordo porque come mucho", ha espetado la periodista, añadiendo, "que alguien se lo explique" al científico.

José Antonio López Guerrero, biólogo, ha considerado que "afortunadamente tenemos uns istema grantista de sanidad publcia universal y este tipo de cosas no se pueden hacer", y apunta a que las declaraciones de Enjuanes "han sido delcaraciones más emocionales".