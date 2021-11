El virólogo del CSIC Luis Enjuanes, considerado uno de los mayores expertos en coronavirus de España, se ha situado este lunes en el centro de los focos, y no precisamente por un análisis de la situación epidemiológica que vive nuestro país en la actualidad, con la incidencia disparada de nuevo y los casos de contagio aumentando día tras día. No, en esta ocasión Enjuanes se ha convertido en protagonista por unas polémicas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie.

Ha sido en unas declaraciones ofrecidas a RNE durante la celebración del Foro Mundial de Pandemias en Madrid donde el virólogo ha expresado una más que controvertida opinión sobre los no vacunados en España. "Si usted no se vacuna, no puede ir a centros públicos y la Seguridad Social española no debería hacerse cargo de su tratamiento si el virus le ocasiona problemas de salud", ha expresado Enjuanes.

Así, el experto cree que quienes han rechazado la vacunación y han contraido la enfermedad no deben ocupar tiempo ni plazas públicas para su tratamiento, sino que por su decisión deben hacerse cargo del coste del mismo al no haber seguido las recomendaciones sanitarias que se han lanzado desde el Gobierno y otras instituciones desde el inicio de la crisis sanitaria. Enjuanes piensa que esta medida podría ayudar a reducir el número de antivacunas del COVID-19 en España.

Lo cierto es que, lejos de aceptarse, la posición del virólogo ha generado un torrente de críticas en redes sociales, pues muchos usuarios -entre ellos un gran número de trabajadores de la sanidad- creen contraproducentes e incluso peligrosas afirmaciones como la expuesta por Enjuanes. "La Seguridad Social no trata a nadie desde 1999. Si dice "Seguridad Social" en vez de "sanidad pública" o "sistema sanitario público" es probable que el resto de su discurso tenga la misma fiabilidad que esa frase", ha denunciado el médico Javier Padilla.

No ha sido el único. "Cuestionar el derecho a la asistencia sanitaria por decisiones que pueden no estar motivadas por "egoísmo o negacionismo" es un marco puede exacerbar la desigualdad social en el acceso al sistema sanitario, en este y en otros contextos", ha argumentado el médico especialista en medicina preventiva y salud pública Mario Fontán. Pero no solo han los profesionales sanitarios quienes se han manifestado en contra de las palabras del virólogo.

"¿Tampoco se debe tratar a los obesos que comen ultraprocesados, a los pacientes de cáncer fumadores o a quienes chocan el coche y no llevan cinturón? El sistema de bienestar se basa en la igualdad de acceso. Detrás de ese planteamiento hay una pulsión reaccionaria", ha lamentado el colaborador de laSexta Nacho Corredor. En la misma línea se ha expresado el tuitero Pablo MM: "Y luego a los fumadores, y a los que beben 2 copas, y a los que no comen fruta…hasta que no haya sanidad pública para nadie, que es el mensaje que encierra este tipo de declaraciones".

Actualmente, el 89% de la población diana española tiene la pauta completa de vacunación y el 90,7% tiene al menos una dosis. En contraposición, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicó días atrás que actualmente el 60% de los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos son personas que habían rechazado la vacunación