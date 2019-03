Díaz Ferrán y sus ayudantes, propietarios sin escrúpulos que hunden empresas

Más de 400 millones de euros. Es la deuda que tendrán que afrontar el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, actualmente en prisión preventiva, y sus ayudantes por la quiebra y vaciamiento patrimonial de su excompañía, Viajes Marsans. La Audiencia Provincial de Madrid le ha calificado como culpable. Le inhabilita durante 15 años para administrar bienes ajenos o representar a nadie.

Pero si algo define a esta trama es el la ausencia de escrúpulos. Viajes Marsans, una empresa con un siglo de historia, logró cierto éxito en el sector. Pero, entre junio de 2008 y de 2010 alguien desvalija, fraudulentamente, su patrimonio y se falsea su situación financiera.

Lo peor, dos cosas. La primera, se venden viajes a personas que no se enteraban hasta el mismo día de salida de que no se han reservado los billetes y los hoteles. Desde novios que se quedan a puertas de luna de miel a jubilados que se gastan sus pensiones. La segunda, Díaz Ferrán, copropietario de la quebrada aerolínea Air Comet, habla así de la seguridad de su propia compañía, "Si viera esa situación desde fuera probablemente no habría elegido para volar Air Comet para viajar a ningún sitio porque no parecía que hubiera seguridad".