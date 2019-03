Los ciudadanos responden a Montoro: "¿Brotes verdes? ¡Esto está seco!"

La macroeconomía nos avisa que la prima de riesgo está bajando, que las empresas españolas han ganado un 9% y parece que dejan atrás la crisis. Con este escenario macroeconomico comienzan hablar de brotes verdes.

El ministro dice que España asombrará al mundo, un optimismo que queda poco reflejado en la calle. Más Vale Tarde pregunta a los ciudadanos su opinión sobre los 'brotes verdes' de la economía española.

Pero estos datos económicos tan positivos quedan plasmados en las calles, los ciudadanos no ven tan claro que España vaya a "asombrar" al mundo, al menos no a corto plazo.

El optimismo del ministro Montoro en los datos económicos no se refleja del todo en las calles. Los ciudadanos aseguran que los brotes verdes de los que habla el Gobierno aún no han llegado. "No se nota nada, todo sigue carísimo, se notará con el empleo pero algo estacional", así asegura un ciudadano.

Al contrario que Montoro, el pesimismo sigue reinando en las calles."Los salarios siguen bajando pero los precios suben, se va notando cada vez más la crisis", a pesar de que los datos económicos estimen lo contrario.

Aunque siempre queda la esperanza de los que esperan salir de la crisis en algún momento. "Vamos a remontar, hay que tener fé", asegura una mujer.