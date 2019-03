La CIA torturó con música de Red Hot Chili Peppers

Oficiales estadounidenses han confirmado de manera anónima que la CIA usó música de Red Hot Chili Peppers para torturar en Guantánamo. Han reconocido esta práctica a Al Jazeera, e incluso han detallado que un prisionero llamado Zayn al-Abidin Muhammad Husayn Abu Zubaydah, fue confinado a una habitación absolutamente a oscuras, donde fue oblgido a escuchar a la banda californiana repetidamente entre mayo y julio de 2002.



The Daily Mail incluso concreta que algunas de las canciones de la banda utilizadas para obtener información de los detenidos fueron 'Californication' y 'Can't Stop'.



La música de Red Hot Chili Peppers no habría sido la única utilizada por los oficiales estadounidenses para estas prácticas, pues en el pasado también se han conocido casos de bandas como Metallica, Rage Against the Machine, David Gray o Skinny Puppy.