Un canario, primer multado con hasta 600 euros por la 'Ley Mordaza'

La 'Ley Mordaza' ya ha empezado a sancionar, el primero ha sido Eduardo Díaz, un canario de 27 años, por un comentario en Facebook. "Hice unas declaraciones en el Facebook de la alcaldesa de Güimar, Carmen Luis Castro, hice una crítica política", explica. La alcaldesa de Güimar, Tenerife, publicó el 22 de julio en dicha red social que trasladaría a la Policía Local desde su sede actual hasta el Patronato de Servicios Sociales.



Díaz apunta que "las declaraciones no son ni una falta de respeto hacia la Policía Local ni mucho menos a un miembro en particular, que es por el epígrafe de la ley por el que se me quiere denunciar". Contestó en tres comentarios llamando "casta de escaqueados" y "cracks" a la Policía Local, la cual, según él rescata a "pichones y gente atrapada en baño" y también cuestionando el cambio de edificio.



Después de varias horas, tenía dos agentes en la puerta de su casa. "Me piden el DNI para confirmar que yo soy la persona que ha hecho esas declaraciones ese mismo día y yo firmo el acta de denuncia y me quedo con una copia, mi sorpresa llega cuando lo leo con detenimiento".



La denuncia es por realizar comentarios faltando al respeto y consideración al colectivo de la Policía Local de Güimar a través de la red social Facebook. La sanción es una multa económica, que según afirma Eduardo "va de 100 a 600 euros". Una cuantía que califica de "exagerada e ilegítima".



La Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'Ley Mordaza', entró en vigor el 1 de julio y desde el primer momento ha provocado fuertes críticas entre ciudadanos, oposición y colectivos sociales.