La calle, sobre el error de Hacienda: "No se lo cree ni el que asó la manteca"

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no da respuestas al misterio de la infanta Cristina y las fincas. Montoro no ha despejado ninguna incógnita, ni tan siquiera ha aclarado si piensa depurar responsabilidades. Da la sensación de que el ministro ha salido a la palestra porque no le quedaba más remedio. Pese a repetir la palabra "error" en 35 ocasiones en nueve minutos, no ha aclarado por qué se ha producido ese error, ni cómo se ha producido, ni quién es el responsable.

Por suerte o por desgracia, Hacienda se equivoca para todos. "Al mandar mi borrador se equivocaron en 200 euros", asegura un ciudadano. "Se equivocaron en mi contra unos 200 euros", afirma otro joven. "Me devolvieron el dinero con retraso y con unos intereses de tan sólo dos euros", explica una chica.

Con respecto a la confusión con el DNI de la infanta, la calle lo tiene claro: "Es imposible". "El fallo no se lo cree nadie, ni el que asó la manteca", afirma seguro un ciudadano. El error se produce en plena campaña de la declaración de la renta. Y hay a quien todo esto le inspira desconfianza. "No te puedes fiar de Hacienda para nada".