Blesa gana su primera batalla contra el juez que le metió entre rejas

"Se declara formalmente imputado al querellado D. Elpidio José Silva Pachecho, de un delito continuado de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de la Justicia y contra la libertal individual" reza la querella contra el juez. El magistrado declaraba que "obviamente, contra mí, tendría casi seguro que estrellarse".

Son dos delitos contra la libertad individual del expresidente de Caja Madrid por enviarle dos veces a prisión, en concreto, a la de Soto del Real. Además, le han impuesto una fianza de responsabilidad civil por si finalmente resulta condenado.

La sentencia afirmar que "se fija la suma de 8.000 euros, con las prevenciones legales de embargo de bienes en defecto de su consignación o depósito".

Elpidio Silva envió el pasado mes de mayo a prisión al exbanquero por un crédito de 26 millones de euros concedido por Blesa al entonces presidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán. Estuvo 15 horas encerrado y salió tras depositar una fianza de dos millones y medio.

"La justicia no es un restaurante, donde se puede elegir el menú"

A los pocos días, el magistrado volvía a la carga. Esta vez con una causa distinta. El 5 de junio volvió a enviarle a prisión por la compra del Banco de Florida. Quince días después, Blesa salía de la cárcel muy contento y declaraba a los medios presentes que "no esperaba una bienvenida como ésta".

Pero dejaba un recado a los periodistas para el juez. Afirmaba que "no hay nadie más interesado que todo se esclarezca. Pero lo quiero con un juez imparcial, cosa que no he tenido hasta este momento".

El magistrado siempre ha denunciado "presiones" en las causas que han tenido que ver con el exbanquero. Aseguraba que "estoy trabajando en condiciones muy difíciles y estoy sujeto presiones que no tengo por qué soportar". Además, añadía, "si un sujeto está sujeto a presiones, es que el juez no lo está haciendo tan mal".

El juez pedía que se revisaran más de 8.000 correos electrónicos de Miguel Blesa. Según él, era la clave para entender por qué en las dos ocasiones le mandó a la cárcel. Silva ha denunciado que se siente perseguido por la fiscalía.

Hoy, Elpidio Silva ha vuelto al trabajo tras 4 meses y 7 días sancionado por el Consejo General del Poder Judicial. Tendrá que abstenerse de intervenir en las causas que tiene Miguel Blesa con la justicia y que han desencadenado una guerra entre banquero y juez en los tribunales.