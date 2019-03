Beatriz de Vicente: "Estamos ante un caso con un gran trastorno mental detrás"

SEGÚN LOS TESTIGOS, EL ALUMNO DIJO OÍR VOCES

Tras la muerte de un profesor a manos de un alumno de 13 años en Barcelona. 'Más Vale Tarde' habla con Beatriz de Vicente, abogada criminóloga, para aclarar todas las posibles dudas. "La hebefrenia son unas formas de psicosis tempranas", apunta. Una esquizofrenia suele acontecer entre los 20 y 25 años, pero cuando acontece en edades muy tempranas se llama hebefrenia. "Con 13 años no podemos apuntar a un trastorno de personalidad, no hay personalidad", ha explicado. También ha apuntado que "no se debe criminalizar la enfermedad, ya que muchos enfermos de esquizofrenia, son magníficas personas y muy inteligentes".