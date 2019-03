Bárcenas pasará dos semanas en Baqueira Beret en una casa embargada que aún puede disfrutar

HASTA QUE NO HAYA SENTENCIA EN FIRME EL EMBARGO NO SE HARÁ EFECTIVO

No pasa nada si estás embargado. No pasa nada si tienes que firmar día sí, día no. No pasa nada porque, previo permiso del juez, también puedes disfrutar de unas vacaciones. Este es el caso de Bárcenas, que se va a esquiar a su casa de Baqueira Beret. Está embargado y no la puede ni alquilar, ni vender pero gracias al desbloqueo parcial que en su momento ordenó Ruz, lleva las cuentas con la comunidad de propietarios al día y la puede disfrutar, porque hasta que no haya sentencia firme el embargo no se hará efectivo.