Así es el primer vídeo de campaña de Francisco Nicolás: "Si eres un político, ten miedo"

SE POSTULA COMO CANDIDATO AL SENADO

"Soy Francisco Nicolás y soy el candidato más joven al senado en la historia de España". Así comienza el vídeo electoral del 'pequeño Nicolás' presentando su candidatura al Senado. Asegura que "si no le hubiera pasado lo que en este año le ha sucedido, hubiera sido un corrupto como vosotros". En el vídeo se dirige a la clase política: "Si eres un político y me estás viendo, no te rías, ten miedo".