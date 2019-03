Apelotonados, con los libros mojados y humedades... los alumnos del colegio 103 de Valencia siguen sin solución

LOS PADRES, INDIGNADOS CON LA SITUACIÓN

Los alumnos del colegio 103 en Valencia miran al cielo cada vez que van a clase. Sus barracones no aguantan las inclemencias. Ahora la solución a sus problemas está en peligro. La ley ferroviaria no deja construir a menos de 20 metros de la vía ferrea. Y sí, los terrenos del colegio 103 no respetan esta norma.