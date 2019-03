Antonio García, el camionero español que aún espera ser indultado

Antonio García debería formar parte de la lista de indultados por el Rey. Era el número 45 de la lista. A día de hoy sigue en Marruecos sin fecha para volver. Afirma que "me dicen que pronto marchare, pero no se más, dicen que mi caso es especial pero yo no sé nada".

Efectivamente, su caso es especial, está enfermo del corazón y sufre diabetes. Asegura que toma hasta 18 pastillas diarias y que ha sufrido varios amagos de infarto en prisión. Antonio confirma que "desde los 16 mesesque llevo aquí, ni puta idea (de cómo prosigue su enfermedad), nadie me dice nada, tomo 18 pastillas, es imposible controlarse aquí, no hay comida de dieta, no puedo hacer nada".



Incluso el rey Don Juan Carlos se interesó por su caso. Fue el único preso por el que preguntó en su viaje a Marruecos. Aunque sigue entre rejas, Antonio se lo agradece y afirma que "me gustaría volver a España y darle las gracias en persona al Rey"

Y es que las condiciones en las que vive Antonio no son las mejores para su enfermedad. Explica que "hay 11 camas, somos 15 personas, hay gente que duerme en el suelo, yo ahora ya tengo cama, antes no"

Asegura que ni siquiera puede hacer una dieta especial para controlar su diabetes. Está condenado a cuatro años de carcel por tráfico de drogas. Es camionero y el año pasado le encontraron, junto a su hijo, nueve toneladas de hachís en su camión. Su familia está muy preocupada. Piden que si no se le indulta, al menos se le traslade a España. Así nos lo contaba su hermana hace unos días en 'Más Vale Tarde'"pedimos que le traigan aqui"

Quien está aquí, en España es su hijo. Fueron encarcelados juntos, él, que goza de buena salud, sí ha recibido el indulto. Antonio cuenta que "aquí se está yendo todo el mundo menos yo".

Antonio está indignado. Sobre todo sabiendo a quienes sí han indultados. Afirma que "esto tiene cojones, me estoy muriendo aqui con la enfermedad que tengo, y un pederasta salga libre, pienso yo, estoy derrotado, totalmente caido".

En la cárcel de Tanger le dicen que pronto saldrá, que él no debería estar ahí pero lo cierto es que está y que su salud empeora. Antonio es un error más de una lista de indultos llena de despistes y chapuzas.