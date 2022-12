Avisos activos en el norte de España por la borrasca que producirá olas de hasta siete metros de altura y vientos que podrán llegar a los 120 kilómetros por hora. Las provincias de A Coruña y Pontevedra tienen activado el aviso amarillo por fenómenos costeros.

Algunos consejos de las autoridades: no acercarse a la zona de mar para hacer fotos, no caminar por paseos marítimos, piden prudencia para los surfistas profesionales y aconsejan que en las próximas horas no se realice ninguna actividad de ocio marítimo.