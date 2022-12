El experto en el sector energético, Jorge Morales de Labra, ha dicho en 'Más Vale Tarde' que espera que haya una modificación después de que el Gobierno apruebe lo que se denomina 'impuesto al sol'. La decisión del Ejecutivo consiste en gravar el autoconsumo. Morales de Labra ha destacado que no comprende muy bien "a qué se debe esta propuesta con tan poco tiempo antes de las generales, no hay una emegencia en el sistema eléctrico". Asimismo, ha apuntado que esta propuesta "es la más restrictiva del mundo sobre algo natural, tener la propia energía y no cogerla de la red" y ha añadido que "la versión del decreto es todavía más dura que la anterior". Morales de Labra se ha mostrado partidario de "tirar el decreto a la basura y empezar de cero porque no se reconocen las ventajas del autoconsumo, la democratización de la energía y el hecho de que por primera vez se puede decidir sobre el tipo de energía que se quiere".