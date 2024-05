La polémica en torno a las monjas clarisas de Burgos no cesa después de que hayan asegurado que no están encerradas, secuestradas, manipuladas ni alejadas de sus familias y, sobre todo, que "no se van de la Iglesia". Al cisma eclesiástico se ha sumado el judicial porque se ha desatado una guerra entre religiosas.

Las monjas clarisas Vitoria van a presentar una demanda en los tribunales de justicia para reclamar la anulación de la venta del monasterio de Orduña (Bizkaia) a las clarisas de Belorado (Burgos) por "incumplimiento" del contrato por parte de estas últimas.

La demanda se presentará la próxima semana y, a través de ella, las clarisas de Vitoria-Gasteiz tratarán de recuperar la propiedad del monasterio ubicado en la localidad de Bizkaia.

El argumento de la demanda se centrará en el "incumplimiento" del contrato por parte de las clarisas de Belorado, debido a que estas no han hecho frente a los pagos comprometidos para adquirir el monasterio de Orduña.

Tal y como ha explicado en Más Vale Tarde el abogado de las monjas clarisas de Vitoria, Ángel Fernández Aránguiz, las monjas clarisas de Belorado (Burgos) firmaron la compra del monasterio de Orduña (Bizkaia) por 1.300.000 euros.

"Se pagan 100.000 a la firma del contrato, quedan 1.200.000 euros aplazados con una carencia de dos años. No hay que empezar a pagar los plazos aplazados hasta noviembre de 2022 y los pagos aplazados eran a razón de 75.000 euros semestrales. Pasa noviembre de 2022, mayo de 2023, noviembre de 2023 y casi en mayo de 2024 ven que no cobran y quieren recuperar la propiedad del inmueble. Es el hecho legítimo que tiene un propietario", ha relatado el abogado.