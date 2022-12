Todos los senadores tienen la obligación de hacer una declaración de bienes patrimoniales. Luis Bárcenas se ha saltado muchas normas, pero no esta. Hoy podemos analizar los tres documentos que ha aportado la Cámara alta a la investigación: el correspondiente a la octava legislatura, en 2004; la novena en 2008; y una tercera declaración que coincide con el momento en que Bárcenas renunció a su escaño.

2004, epígrafe correspondiente a Bienes inmuebles. Bárcenas declara su casa de Príncipe de vVergara, un apartamento en Sierra Nevada y una plaza de garaje en Madrid, todo en propiedad por un valor de 427.687 euros. En 2008 la declaración es similar, pero desaparece su casa de Sierra Nevada. En su lugar Bárcenas apunta los gastos de construcción de una vivienda en Baqueria Veret. Vivienda que finalmente aparece en 2010, año en el que Bárcenas duplica el valor de sus bienes inmuebles sumando más de 850.000 euros.



Vehículos nunca le han faltado: un coche de gama alta, dos motos y una moto acuática. En 2008 Bárcenas redujo considerablemente su parque móvil, tanto que se quedó sin coche. Pero le puso solución en 2010: sumo un coche de lujo y una furgontea Pickup.



Y vamos a las acciones, punto clave. Porque en los papeles, Bárcenas desglosa sus propiedades bursátiles. En 2004 no especifica el importe total, pero llega a consignar en 2008 y 2010 más de 1.300.000 euros en valores. Los 'famosos' cuadros también aparecen en las declaraciones de bienes, ya en 2010 valorados en 30.000 euros.



Todo muy claro, detallado. Todo parece legal, pero hay algo que no cuadra. Los 38 millones de euros que Bárcenas tenía en Suiza no aparecen reflejados en ningún sitio.