Luis Bárcenas y Miguel Blesa tienen mucho en común. Lo demuestra la contabilidad del PP donde aparece un nombre clave: Miguel Bajo, el abogado del extesorero.



Por si faltaran protagonistas en el caso de los supuestos pagos del Partido Popular, ahora aparece otro más. Es Miguel Bajo, abogado de Bárcenas. Según Infolibre, una sociedad suya "heredó" en 2009 la famosa cuenta en la que el Partido Popular habría ingresado pagos a Miguel Blesa.



La trama parece estar llena de extrañas coincidencias. A pesar de que algunos miembros del PP como el diputado Vicente Martínez Mujalte afirmaron desconocer los pagos,"¿De pagos del partido al señor Blesa? No tengo ni idea pero me parece que eso no debe tener ningun viso de realidad, en concepto de qué?", la contabilidad del PP los refleja.



En total, más de 710.000 euros desde 1997 hasta 2008, con abonos anuales que oscilan entre los 40.000 y los 60.000 euros. Durante esta etapa, Álvaro Lapuerta estaba al frente de la contabilidad.



En 2009 hay un par de cambios que podrían estar relacionados entre sí. El primero, Luis Bárcenas asume la tesorería del PP antes de ser imputado en la Gürtel. El segundo, la cuenta de los pagos a Blesa cambian de titular: de él, a la sociedad Foro de Análisis Hispanos. Miguel Bajo, abogado del nuevo tesorero de los populares está vinculado a esta sociedad.