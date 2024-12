Meri García, familiar de una víctima por la DANA, sobre la misa funeral: "Nos preguntaron cuántos pases queríamos como si fuera la entrada a una discoteca"

Meri García, una mujer que perdió a su padre por culpa de la DANA, ha comunicado su malestar con la gestión de la tragedia por parte de Mazón y más tras no ser invitada al funeral de este lunes. "No compartiré espacio con los responsables de la muerte de mi padre", ha asegurado. Por otro lado, García ha querido recalcar que se enteró de la celebración de la misa gracias a los medios de comunicación y que ella se "enteró ayer".

"Mi hermano se acercó a la iglesia para preguntar por qué si era un homenaje a mi padre teníamos que estar. Mi hermano fue y el párroco le dijo si sois familiares podéis ir. ¿Cuántos pases queréis? Como si esto fuera la entrada a una discoteca. Mi hermano dijo cinco y el párroco le dijo vale pues cinco", ha declarado.

Además, ha denunciado que no quería compartir espacio con ningún político y que no le han dado otra opción: "A mi no me han dejado libremente decidir ir o no porque como no sé quién va a estar ahí dentro, yo no puedo entrar y encontrarme a nadie".