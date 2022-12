Mercedes Milá confiesa que no conoce a Pedro Sánchez personalmente, pero que admira de él la gestión política que ha hecho con Cataluña. "Como catalana nunca agradeceré suficientemente a Sánchez su posición de diálogo", cuenta la periodista.

Sobre el libro, Milá considera que "es valiente, casi como un 'thriller'". "Le echa unas pelotas que es impresionante", destaca la periodista.

Además, Mercedes Milá explica que es librera, por lo que valora "enormemente presentar un libro que la gente vaya a leer y a comprar". Y, aunque no ha respondido a qué preguntas le hará a Sánchez, confesaba: "Yo hoy vengo muy educada".

A la pregunta de Mamen de si le presentaría un libro a Pablo Casado, la periodista responde así: "Yo siempre presentaré un libro, se llame como se llame el que lo haya escrito, mientras no sea un horror."

Por último, cuando Milá está a punto de terminar la entrevista, le llega una última pregunta: "¿Franco tiene que salir del Valle antes de que se celebren elecciones?". La respuesta de Milá ha sido desternillante: "Oye tía, no me hables de Franco que se me revuelve el estómago, por favor".

Admás, después, durante la presentación, la periodista le ha recriminado al presidente del Gobierno que en su libro "se compromete mucho más" que durante la entrevista.