El alcohol "es exactamente igual de malo" auque estemos tres días seguidos a la semana sin tomar alcohol, como apunta la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Así lo afirma José Luis Calleja, jefe de Servicio de Gastroenterología y Hepatologia en el Hospital Universitario Puerta de Hierro y presidente de dicha institución, que ha querido aclarar en Más Vale Tarde el reciente informe publicado que ha generado gran polémica. "El mensaje no es estar tres días sin beber y después beber todo lo que no se ha bebido. Siguen falleciendo muchas personas diariamente en Eepaña y Europa por causa del alcohol".

Calleja ha recordado que el alcohol se "asocia a violencia, a accidentes de tráfico y a enfermedades sistémicas, en hígado, en el corazón o en el cerebro", y ha señalado que, "a día de hoy, el 50% de enfermos de hígado en España lo son a causa" de su consumo. En este sentido, ha apuntado que "no se trata de ser laxos", sino de "conocer que no hay niniguna cantidad segura de alcohol". Además, ha subrayado que estudios publicados años atrás que decían que "un vaso de vino era bueno para la salud cardiovascular tienen una solidez muy débil, con una evidencia muy poco científica".

El médico y profesor ha destacado que, por contra, se sabe de sobra que "el alcohol es adictivo, tóxico en cualquier cantidad". Aun así, ha precisado: "Es verdad que gente que está sana puede beber una cierta cantidad de alcohol con moderación sin que eso le afecte a su salud. Pero, por supuesto, para cualquier paciente con enfermedad hepática el consumo tiene que ser cero". No obstante, ha insistido en que "no se trata ni de concentrar el alcohol en unos días a la semana, que es incluso peor, sino de que no esté en tu dieta habitual".

"Que sea una cosa extraordinaria, y siempre en una cantidad moderada o escasa", ha aclarado Calleja, que ha reiterado que "el daño que hace el alcohol va acumulándose a lo largo del tiempo". Por matizar así las palabras de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, ha concluido argumentando que la institución "ha querido mandar un mensaje de moderación, pero a veces se forman estos malentendidos" que parecen sugerir una invitación a la ingesta de alcohol sin perjuicios.