Según un estudio británico del Instituto de Estudios sobre la Familia, el matrimonio desaparecería en 2062. María Lamela explica que, desde 2016, en España también hay una tendencia a la baja, a pesar de "ligeros repuntes" por la pandemia.

"Me sorprende muchísimo, porque creo que ahora mismo todos los españoles tenemos una media de seis bodas al año", comenta Cristina Pardo, que sin embargo asegura en el vídeo sobre estas líneas que "lo veo bien en el sentido de que no me parece necesario casarse y hay otras fórmulas para convivir con alguien".

Esta noticia lleva a Iñaki López a acordarse de José Luis Martínez-Almeida, que según el presentador de Más Vale Tarde "ahora había despejado un poco su futuro" al aparecer en un acto público con la que sería su pareja: "Tiene pinta de ser de noviazgos largos, 2062 le va a caer por ahí", bromea.