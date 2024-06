'MVT en Acción' se adentra en una noche de patrulla de la Policía Nacional en Madrid, presenciando en directo una detención de un sujeto bastante violento. Los agentes reciben una llamada que les alerta acerca de un varón que amenaza con sacar armas y cuchillos y que viene de un narcopiso que hay en la zona del barrio de Lavapiés.

Cuando llegan allí, comprueban que la persona se comporta de manera "muy violenta", con un agente herido en su brazo. "Nos ha costado mucho trabajo retenerlo", admite. Una vez consiguen detener al hombre, se puede comprobar el estado de alteración que presenta.

"Me estáis violando, tío. Tengo que matarlo, te lo juro", dice a los agentes. Pero su delirio no acaba ahí, como puede verse en el vídeo que acompaña a estas líneas. "Soy yo el Creador. No me mires, que soy Satán. Os vais a cagar. Ábreme la puta puerta o te mato ahora mismo", amenaza.