"¡Necesitamos un ascensor! ¡Lo necesitamos ya!": los vecinos de Ciempozuelos exigen una estación de Cercanías accesible

PIDEN UNA ESTACIÓN QUE SEA ACCESIBLE

¿Se imaginan ir en una silla de ruedas y no poder coger un Cercanías? Es lo que denuncian en 'Más Vale Protestar' los vecinos de Ciempozuelos, en Madrid. Se quejan también del retraso en los trenes y de que muchos no llegan a su destino. Sin embargo, el presidente de Renfe, Juan Alfaro, no da ningún plazo de solución a los ciudadanos hasta que no trate el tema con los ayuntamientos.