Hay muchas voces que opinan que la Unión Europea no se puede permitir el llamado Grexit, pero Angela Merkel ha dicho que el plazo es más corto, que la negociación va a ser más dura y también las condiciones. Mariano Albiol, eurodiputada de Izquierda Unida, valora para 'Más Vale Tarde' la situación del país heleno.



"Creo que está claro que Tsipras ha dado un mensaje muy claro en el Parlamento Europeo de querer llegar a un acuerdo y de tener la mano tendida para el acuerdo. Ha sido el Partido Popular y también la señora Merkel los que están marcando esa hostilidad, y parece que son ellos los que no quieren llegar a un acuerdo porque quieren a un pueblo y a un gobierno de rodillas", afirma. "Siempre han pretendido desestabilizar al gobierno griego para hacer caer a Syriza, pero ya se ha demostrado que eso no va a suceder", sentencia.



Desde que se originara la crisis griega se han producido seis ultimatums, algo que parece restar credibilidad a la amenaza del denominado Grexit. ¿Hay realmente posibilidades de que Grecia salga del euro? "Nos estamos moviendo en una campaña de chantajes con el objetivo claro de desestabilizar al gobierno pero también de querer castigar a los griegos y a las griegas por haberse atrevido a votar a la izquierda y por haberse atrevido a plantar cara a los poderosos".