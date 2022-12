María Victoria Rosell vuelve a la política "después de haber ganado una batalla legal contra las mentiras que colocó el juez Alba, que está acusado de cinco delitos, entre ellos falsificación de documentos públicos y revelación de secretos".

"Aunque una persona parezca muy poderosa, se le puede vencer con la ley en la mano", ha afirmado la candidata de Podemos. Rosell tuvo que dimitir como diputada en 2016 tras una denuncia del exministro Soria.

"Cuando me presenté en 2015 a las elecciones solo había visto la justicia desde la posición de jueza, y desde que me presenté he sido querellada, he sido víctima, y después volví", ha explicado.

"Es un periplo que no le deseo a nadie, pero sí puedo decir que hasta las personas que presentaron esas querellas me han admitido que les engañaron", ha apuntado Rosell. El CGPJ concede la excedencia a la magistrada para concurrir a las generales del 28 de abril.

Al ser preguntada por qué vuelve a la política y sobre la crisis interna de Podemos, la magistrada ha dicho que todos los partidos estatales democráticos son hoy en día noticia por las pugnas internas de poder. Ha afirmado que le da la impresión de que "nos fijamos mucho en la pugna interna de Podemos".

Me resulta muy paradójico que desde las propias instituciones se dediquen a degradar la propia institución por la que está luchando. Lo hemos visto con algunas campañas, que dan un poco de vergüenza ajena.

Rosell también ha contestado sobre la noticia de que un diputado de Vox haya pedido a la sanidad andaluza que entregue a la Policía datos de inmigrantes ilegales, diciendo que es "una estupidez", además de que "va en contra de la legalidad de la ley orgánica de protección de datos".