El diario El Confidencial ha adelantado este jueves que Juan Carlos I tiene una supuesta hija, llamada Alejandra, secreta nacida de una relación extramatrimonial. La periodista María Eugenia Yagüe ha asegurado en Más Vale Tarde que sus fuentes, un familiar de Alejandra, le ha negado esta información, pero no que la madre haya tenido relaciones con el rey emérito. "La madre de Alejandra ha presumido toda su vida de su relación con el rey, a quien llamaba Juanito", ha explicado.

La periodista ha señalado "es la primera que el rey contesta a un periodista directamente" -refiriéndose a su compañero de El Mundo- y él le conteste. En esa conversación, Juan Carlos lo ha negado rotundamente. No obstante, Yagüe ha sostenido que la "historia rodaba por los salones de Madrid durante muchos años": "Conocemos todos a la presunta hija", ha señalado.

"Yo he hablado con un familiar suyo cercano y niega que sea hija del rey. Lo que no niega es que el rey tuvo relaciones con la madre de esta chica. Las tuvo y la madre lo contaba por todas partes. Esta relación existió, esto no quiere decir que tuvieran descendencia", ha expresado la periodista. Además, ha añadido que la "madre de Alejandra ha presumido toda su vida de su relación con el rey, a quien llamaba Juanito". "De hecho, ella entraba en la Zarzuela y la reina Sofía le vetó la entrada", ha explicado.

Sobre cómo se encuentra Alejandra, Yagüe ha asegurado que "no es la primera vez" que escucha algo así, pero "nunca lo había visto por escrito ni con esta repercusión". "Ella creo que está muy disgustada", ha señalado. "Siempre ha sido una chica muy discreta. Escribe en una conocida revista de estilo de vida, y ha tenido novios muy conocidos", ha detallado la periodista sobre Alejandra.