Maestre relata una reunión con Ábalos en la que le ofreció la dirección de comunicación de ENAIRE: "No respondí nunca"

Antonio Maestre reconoce que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, le ofreció la dirección de comunicación de ENAIRE, la entidad pública encargada de la gestión de la navegación aérea española y que se encarga de controlar más de dos millones de kilómetros cuadrados de espacio aéreo.

"Un día me llamaron para tomar un café en el Ministerio de Fomento", comienza su relato. Allí se citó con Ábalos y le "abrió la puerta Koldo García". En esa reunión, en la que en un principio abordaron el tema de cómo confrontar a la extremaderecha, le insinuaron la "posibilidad de ocupar la dirección de comunicación de ENAIRE", que es, "la mejor pagada" con una retribución superior a los "100.00 euros anuales".

"Me extrañó porque tengo cero conocimiento sobre las torres de control aéreo", comenta Maestre en este vídeo, lo único que sabe es que se depende de ellas "para aterrizar".

En este vídeo, el colaborador relata que lo rechazó porque no le "gustaba nada". "No estoy habilitado para ese puesto, encima me iban a pagar con dinero público por hacer otras funciones que no tenían nada que ver y me pareció... No respondí nunca", dice el colaborador, que salió del despachó y decidió seguir haciendo lo que hace.