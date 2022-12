A sus 5 meses, Paula ya es victima de los recortes. Sufre parálisis cerebral, y los médicos le recomendaron acudir 3 veces por semana a terapia. Cuando su madre, Ascensión, solicitó transporte sanitario, ésta fue la respuesta de la Junta. "Dijeron que les mandáramos los informes y que no esperásemos a la ambulancia porque no vendría a recogerla", explica la madre de Paula.



Finalmente, después de que su historia saliese en los medios de comunicación, la Junta cedió y Ascensión recibió una llamada en la que le decían que, a partir del próximo viernes, Paula podría ir a su terapia en ambulancia. No está del todo convencida, igual que tampoco lo están las abuelas de Paula que se pasan junto a ella las 24 horas del día.

Paula es la pequeña de tres hermanos. De la familia, solo trabaja el padre. Los gastos medios de la niña son de 500 euros al mes, y hasta ahora no ha recibido ninguna ayuda de la Junta.



Pero tanto Ascensión como su marido tienen una espina clavada: saber si lo que le pasó a su hija se podía haber evitado. Su embarazo fue completamente normal, y cree que si cuando la matrona le dijo que Paula tenía una vuelta en cuello del cordón umbilical le hubiesen hecho inmediatamente una cesarea todo se habría evitado.