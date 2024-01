Los analistas de Más Vale Tarde valoran la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tras el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para elevarlo un 5%, sin llegar a un consenso con la patronal.

Para el periodista económico José María Camarero, "era necesario actualizar el salario mínimo". "Iba a ser un 4%. Los empresarios habían aceptado ya, la cuestión no era si había que subirlo o no sino cuánto había que subirlo", apunta el experto, que cree que la subida del 5% ha sido "una especie de 'si tú no te sitúas dentro de la negociación, lo voy a subir un poco más'". "El salario mínimo está muy bien que suba", remacha, reivindicando que también "hay que subir las cotizaciones y otros muchos gastos".

Por su parte, Ramón Espinar incide en el contexto de subida de los tipos de interés y del precio de los alimentos, como el aceite: "Absolutamente todo ha subido en nuestro país menos los salarios", señala, reivindicando que "es una realidad que había que adecuar a la realidad económica".

Para Loreto Ochando, "es indecente que la gente con un salario mínimo no pueda llegar a final de mes". "Vemos los precios en el supermercado", agrega la periodista, que se muestra tajante: "Esto era necesario y si se enfada la patronal, bueno es".

Juan Fernández-Miranda, a su vez, hace hincapié en "qué bien le ha venido a Yolanda Díaz esta subida tan rápida y repentina después del varapalo del miércoles". "¿Quién se va a oponer a la subida del salario mínimo? Claro que está bien, en un país en el que los salarios son ridículos", añade, aunque se pregunta "por qué hablamos de subir el salario mínimo y no de productividad y economía sumergida".