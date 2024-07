Loreto Ochando ha reaccionado en Más Vale Tarde a un reportaje sobre vendedores ambulantes en las playas de Barcelona. "El debate de esto es mucho más profundo. El debate es por qué la gente no puede acceder a un trabajo digno, que le permita el no estar haciendo este tipo de cosas en la playa, arriesgándose cada día a ser detenido, o a que les pongan unas multas que no va a poder pagar, porque no puede", ha criticado la periodista de 'El Plural'.

En este sentido, Ochando ha expresado que "a lo mejor, la ley de extranjería tiene que ver, ya que durante los dos primeros años te impide poder tener papeles y sin poder tener papeles, no puedes trabajar". Puedes ver el reportaje de 'MVT en acción' en las playas de Barcelona y la posterior reacción de Loreto Ochando en el vídeo principal que acompaña a la noticia.