Como les ha sabido a poco, ahora Más Vale Tarde come y viaja también los findes de semana. Este sábado 6 de julio, llega a laSexta Más Vale Tarde 'take away' con viajes y una receta infalible.

El programa recuperará momentos mágicos, como aquel en el que Iñaki López comió unos caracoles o cuando Carlos Maldonado hizo un pulpo espectacular con salda verde. De la mano de Maldonado, su chef estrella Michelin aprenderemos a hacer, por ejemplo, los gazpachos más sorprendentes. Además de poder disfrutar de todos los consejos y recetas del nutricionista Pablo Ojeda.

Un resumen de lo mejor de la cocina y de los viajes. Todo ello conducido por el periodista Luis Calero, que nos llevará de viaje este sábado a Mundaka y a Cáceres y con quien visitaremos Peñíscola el domingo.

Lo mejor de Más Vale Tarde se podrá disfrutar los sábados y domingos a partir de las 18.00 de la tarde, con programas en los que los presentadores se volverán a poner finos a chistorra y otras delicias exóticas.