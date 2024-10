Gabriel Sarasola ha contactado con Más Vale Tarde para hacer un llamamiento y así poder encontrar a su sobrino Asier y a Marian, la mujer de este, en paradero desconocido desde ayer a las 19:30 h. Finalmente, la historia ha terminado de la mejor manera. Apenas diez minutos después de charlar con el programa, Gabriel ha conectado de nuevo para contar que Asier y Marian habían aparecido. "Me ha avisado mi hermana", explica, "le han enviado un sms".

Como ha indicado Sarasola, "están bien pero aislados en el el pueblo". "Casualidad o no, 10 minutos después de hablar con vosotros", les dice a Cristina Pardo e Iñaki López. Por lo que sabe Gabriel, Asier y Marian están reunidos con los vecinos de Pedralba pero no pueden salir de la localidad.

El llamamiento de Gabriel en Más Vale Tarde para encontrar a su sobrino Asier y Marian, la mujer de este

Como ha explicado en su primera conexión con el programa, "su madre habló con ellos sobre las 19:30 h, entonces este mediodía me ha llamado, me ha explicado y he estado mirando en Internet los datos a ver si había alguna manera de encontrar algún organismo oficial que de información", explicaba.

Gabriel había intentado contactar con la Generalitat Valenciana, con la Diputación, con el ministerio de Interior, "pero no hay disponible, en estos momentos, ninguna información oficial", se lamentaba en su llamamiento. Gabriel ha explicado que viven en Pedralba, una localidad que han caído 250 litros por metro cuadrado. Sarasola creía que la pareja estaría en su casa debido a que la conversación que tuvieron con su madre "fue muy corta como de que algo les estaba pasando y no se lo quisieron comentar a mi hermana".