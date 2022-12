EXTRAÑA DESAPARICIÓN EN SEVILLA

Sandra y su hija Lucía de seis años desaparecieron sin dejar rastro. La cerradura no estaba forzada, la casa no estaba revuelta, no faltaba nada ni tampoco se habían llevado nada. Sólo faltaba el bolso de ella. Estaba la comida a medio hacer, la freidora con las patatas y las hamburguesas. Se dejó la comida a medio hacer y Sandra se cambió de ropa porque su pijama estaba encima de la cama. El juez ha decretado secreto de sumario y la policía solo tiene claro que se trata de una desaparición de alto riesgo.