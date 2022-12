El juez Elpidio José Silva ha negado tajantemente en 'Más Vale Tarde' que vaya a iniciar carrera política. "Yo no me voy a meter en política. No tengo intención a día de hoy de formar parte de ningún partido. Ahora bien, la acción política no está monopolizada por los partidos políticos".

El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha sido citado como querellado por presuntos delitos en la compra de Caja Madrid de un banco en Florida. El sustituto del juez Elpidio Silva ha decidido retomar el trabajo y le ha llamado a declarar el 24 de enero.

El juez Silva aclara que está apartado de la causa Blesa como consecuencia de la querella del Ministerio Fiscal, y asegura que la recusación de Miguel Blesa ha quedado inoperativa y se ha archivado.

"Cualquiera que examine la causa se da cuenta de que el número de indicios contra el imputado Miguel Blesa constituye una enciclopedia. No había más remedio que imputarle", explica el juez.

Silva afirma que nuestro sistema jurídico es de una lentitud insultante para el ciudadano. "Tras todo lo acontecido, que un juez diga ahora que Miguel Blesa está imputado no puede parecernos un éxito. No es lógico que cuando un juez dicta algo un partido político se lance sobre él. Así los jueces no pueden trabajar, tienen que dejarnos trabajar en un ambiente sosegado".