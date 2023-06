El cómico Juan y Medio, compañero de trabajo durante muchos años de Carmen Sevilla e íntimo amigo, ha estado en Más Vale Tarde recordando cómo era la mítica actriz, fallecida el martes a los 92 años, y compartiendo divertidas anécdotas.

El presentador también ha comentado la íntima despedida de la actriz, por expreso deseo de su hijo. En este sentido, afirma que respeta "al máximo los sentimientos y deseos de la familia", si bien apunta en el vídeo sobre estas líneas que, en su opinión, "esta mujer debería haber estado con el pueblo".

"He llamado decenas de veces a personas próximas a ella para interesarme, nunca me han devuelto la llamada, nunca me han atendido", asegura Juan y Medio, que puntualiza que no dice esto "como crítica, manifiesto un hecho". "Me da pena ese aislamiento, que respeto al cien por cien", señala el humorista, que opina que "la gente quería darle las gracias, manifestarle su amor y no ha podido ser, sus razones tendrán".