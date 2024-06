El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigada a Begoña Gómez el viernes 5 de julio, a las 10:00 horas, en el marco de las diligencias previas 1146/2024 por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.

El magistrado Joaquim Bosch ha aclarado que lo que está haciendo el juez Peinado no es del todo habitual y que se está saltando una norma 'no escrita': "Esa norma no escrita no está escrita y no siempre se cumple, ni se tiene que cumplir. Es una decisión que toma cada juez intructor en función del estado del procedimiento, pero es cierto que suele pasar así, no suelen hacerse grandes anuncios en campaña electoral en temas políticos".

"Si que es verdad que en el propio auto que se pide la citación de Begoña Gómez hay una corrección sobre la marcha, ya que el juez asegura que la detención será en todo caso una vez practicadas las testificaciones que estaban pendientes, pero hay una modificación sobrevenida porque a pesar de que no han declarado aun los testigos, opta por citarla como investigada", ha expresado.

Además, el mismo magistrado ha asegurado que el juez ha abierto una pieza separada con respecto a los fondos europeos para evitar que la Comisión Europea se quede con el caso. "En el supuesto de que la investigación afecte a dinero, a fondos aportados por la Unión Europea quien sería competente es la Fiscalía Europea".

"Si el dinero afecta a fondos europeos lo que nosotros llamamos instrucción pasa automáticamente a ser una investigación de la propia Fiscalía Europea", ha explicado el experto.

En el caso de no haber acuerdo entre el juez instructor español y la Fiscalía Europea tendría que resolverlo el Tribunal Supremo. Además, ha asegurado que este hipotético que se plantea es muy probable que se haga realidad.

Joaquim Bosch ha destacado que hay una serie de cuestiones de forma que están siendo "llamativas" al menos desde que lo que son los usos habituales en el lenguaje de los jueces. "Creo que cualquier juez y cualquier abogado saben perfectamente que no es normal que haya toda una batería de descalificaciones hacia los fiscales".

"Yo creo que es notorio que no es muy frecuente que un juez se dedique a calificar de una manera tan negativa lo que hace la Fiscalía, lo que hacen los abogados, eso se sale de los márgenes de los usos habituales", ha concluido el magistrado.