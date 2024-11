Javier Torrellas (AUGC) pide explicaciones a Marlaska por la medalla a Aldama: "Debe responder quien la firmó"

Víctor de Aldama, imputado por el fraude de los hidrocarburos, recibió un 2022 una medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil por su "colaboración" con el Instituto Armado. Esto ha generado estupefacción y malestar en el Instituto Armado, tal y como ha relatado Javier Torrellas, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, en Más Vale Tarde.

"Esta es una medalla importante, porque es el reconocimiento al trabajo diario y a jugarte la vida, esto es indignante", ha declarado Torrellas.

No obstante, ha aclarado que Aldama no habría obtenido ningún beneficio económico por este galardón: "Los premiados ganan el prestigio moral, la satisfacción y el reconocimiento, con esta medalla no hay recompensa económica que nosotros sepamos, pero hoy en día los sobres vuelan".

Además, ha pedido explicaciones a los responsables de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior, y ha señalado directamente a Fernando Grande-Marlaska.

"Quienes deben responder son quien propuso esa medalla y quien la firmó, que fue el ministro del Interior", ha añadido Javier Torrellas.