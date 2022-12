El aumento de la oferta de petróleo y la bajada de la demanda ha hecho que el barril reduzca su precio un 25% desde junio, mientras que la gasolina se ha reducido sólo un 8% y el gasóleo un 5%. ¿Por qué esta diferencia?



Lo primero que hay que entender es que del 1,335 que cuesta de media la gasolina, el 51% son impuestos. En el caso del gasóleo es del 45%. Por lo que la bajada del barril de petróleo afecta, prácticamente, a la mitad del precio que pagamos.



Desde la asociación de 'Productos Petrolíferos', Álvaro Mazarrosa, explica que "el efecto de los ipuestos, cuando suben, aminoran el impacto final en la misma proporción. En el caso de las bajadas, amortigua".



Pero esa no es la única razón, Vicente Nachor, propietario de una gasolinera, declara que "aunque haya bajado el precio del barril, necesitamos más euros para la misma gasolina".



Esto es por la depreciación del euro frente al dolar. Un 6,5% desde junio. ¿Pero son estas dos razones suficientes? Para la empresa de transporte, 'Alompe', no. Felipe Marín, de la compañía, "Realmente no es suficiente para que notemos que los costes han bajado".



Sin embargo, hay otras gasolineras, como una de Sevilla hasta la que un equipo de laSexta Noticias se ha desplazado, en las que se aprecia bajadas considerables. Un usuario declara que "han bajado diez o doce euros el litro". Es una bajada considerable, pero, ¿suficiente?