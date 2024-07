Iñaki López ha reaccionado en Más Vale Tarde a la imagen de Pedro Rocha en la Zarzuela junto a los Reyes de España y los jugadores de la Selección. "Ahí vemos a Rocha, que no se ha visto en otra. Igual la semana que viene está inhabilitado, pero hoy por hoy ahí está", ha comentado, a lo que ha añadido que "ha habido muchos profesionales del fútbol que no han querido asistir al palco" en la Eurocopa, "precisamente, para no sentarse con Rocha.

"Teniendo en cuenta que el listón está en un presidente de la Federación que en el palco se toca el paquete...", ha expresado entonces Cristina Pardo, tras lo que López ha recordado que "Rubiales puso a Luis de la Fuente". "Igual se ha tocado el paquete Rubiales viendo el partido en la tele", ha bromeado el periodista, a quien también le ha llamado la atención que los jugadores de la Selección española han pasado "tres cuartos de hora viendo un rododendro" en Zarzuela, "mientras la gente les espera en Madrid". "Van en hora, la siguiente cita es las 19:30 en Moncloa con Pedro Sánchez", ha indicado entonces Pardo.