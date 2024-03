Madonna ha vuelto a ser protagonista de una polémica, en este momento durante uno de sus conciertos donde metió la pata al recriminar a una espectadora en silla de ruedas que no se levantara a bailar.

"¿Por qué estás ahí sentada?", le preguntaba la 'reina del pop' en el vídeo sobre estas líneas, donde al darse cuenta de la situación pide perdón: "¡Oh!, Ok. Políticamente incorrecto, perdóname. Me alegra que estés aquí", se disculpa la cantante, que aún así recibió abucheos del público.

"Si es que la gente se busca cualquier excusa para no bailar", ironiza Iñaki López, mientras Cristina Pardo comenta que "¿Qué más le dará? ¿Por qué tiene que bailar todo el mundo? Igual a esa persona esa canción no le gustaba". "No le había pasado ni a Biden", sentencia Iñaki.