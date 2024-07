Alberto Núñez Feijóo ha participado en el podcast de Pedro Buerbaum, un polémico influencer que no se muestra partidario de los impuestos. Buerbaum se refiere a Hacienda como "un socio parásito mafiosete" y aseguraba al secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que "si a mi me suben los impuestos yo me voy".

"Esperemos que si Buerbaum, Dios no lo quiera, tiene un cáncer, que sepa que aquí en la Seguridad Social le van a tratar gratuitamente", le responde rotundo Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, donde le recuerda que "en países donde la carga de impuestos es menor, igual tiene que pagar 400.000 euros, seguro que eso el duele más".